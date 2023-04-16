Молдавия выполнила примерно 80% условий, которые были выдвинуты Европейской комиссией (ЕК) для того, чтобы страна могла начать переговоры о вступлении в ЕС, заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Владимир Кук.

«У нас 40% условий реализовано, около 40% находится на продвинутой или завершающей стадии, и этот процент постоянно растёт», — приводит РИА Новости слова Кука в эфире радиостанции «Молдова».

Он отметил, что страна находится на завершающей стадии выполнения условий.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы вредоносному вмешательству со стороны России.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.