Премьер Молдавии назвал жителей страны нацией с ограниченными возможностями

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал жителей страны нацией с ограниченными возможностями.
Премьер Молдавии назвал жителей страны нацией с ограниченными возможностями
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«У нас очень большая проблема — национальная проблема уверенности в себе. Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями», — цитирует его РИА Новости.

Речан отметил, что власти страны должны работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдавии.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы «вредоносному вмешательству» со стороны России.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.

В сентябре замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что планы ЕС поставить Молдавии беспилотники вызывают вопросы у российской стороны об истинных целях такой политики на фоне враждебной линии Брюсселя в отношении Москвы.

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