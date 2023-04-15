Mercedes-Benz отказался сотрудничать с Молдавией из-за реэкспорта машин в Россию
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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщают кишинёвские СМИ.
«У немецкого концерна Mercedes-Benz больше нет официального дилера в Молдавии. Информацию подтвердили в центральном офисе производителя», — сказано в материале.
Уточняется, что решение может быть связано с возможным экспортом новых автомобилей и запчастей за пределы страны после их официального ввоза.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщила, что каждый десятый новый автомобиль, проданный в России, попал в страну благодаря параллельному импорту.
В феврале количество реализованных машин, ввезённых по такой схеме, выросло на 16% по сравнению с январём.
В октябре компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».