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Mercedes объявил о намерении уйти с российского рынка и продать активы дилеру «Автодом»

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Компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».
Mercedes объявил о намерении уйти с российского рынка и продать активы дилеру «Автодом»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении российского представительства концерна, которое цитирует Интерфакс.

Как заявила гендиректор АО «Мерседес-Бенц Рус» Наталья Королёва, главными приоритетами в ходе согласования условий сделки было максимальное обеспечение выполнения обязательств перед российскими клиентами и сохранение рабочих мест для сотрудников компании в России.

В августе СМИ писали, что Mercedes-Benz продаёт свой завод в Московской области.

В июле сообщалось, что немецкий автопроизводитель Volkswagen готовится к продаже принадлежащего ему завода в Калуге.

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