Mercedes объявил о намерении уйти с российского рынка и продать активы дилеру «Автодом»
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Об этом говорится в сообщении российского представительства концерна, которое цитирует Интерфакс.
Как заявила гендиректор АО «Мерседес-Бенц Рус» Наталья Королёва, главными приоритетами в ходе согласования условий сделки было максимальное обеспечение выполнения обязательств перед российскими клиентами и сохранение рабочих мест для сотрудников компании в России.
В августе СМИ писали, что Mercedes-Benz продаёт свой завод в Московской области.
В июле сообщалось, что немецкий автопроизводитель Volkswagen готовится к продаже принадлежащего ему завода в Калуге.