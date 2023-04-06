Исследование: каждый десятый новый автомобиль в России продаётся по параллельному импорту

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Каждый десятый новый автомобиль в России продаётся по параллельному импорту. В феврале количество реализованных машин, ввезённых по такой схеме, выросло на 16% по сравнению с январём.
Исследование: каждый десятый новый автомобиль в России продаётся по параллельному импорту
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

«Речь идёт о показателе, превышающем 4,5 тыс. единиц. В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%», — отметили в пресс-службе.

По оценке экспертов, более 80% продаж машин, ввезённых по параллельному импорту, в 2023 году составляют бренды из Японии и Германии.

Среди лидеров — Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, Chevrolet и Lexus.

Ранее портал Nation News сообщал, что российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе показал рост на 7%.

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