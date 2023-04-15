В Минобороны России сообщили, что весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке
Минобороны России сообщает, что весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля в России, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля.
- РИА Новости
По данным ведомства, на сегодняшний день оповещены 52 тыс. граждан и более 50 тыс. уже прибыли в военные комиссариаты.
30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.
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