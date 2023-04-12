Сальдо: имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют

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Имущество украинских олигархов в Херсонской области будет национализировано, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Работа уже идёт. Их активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества», — цитирует РИА Новости Сальдо.

Он отметил, что в случае сохранения подобной ситуации, в дальнейшем активы будут национализированы.

По его словам, большая часть враждебно настроенных к России крупных собственников находятся на подконтрольной Киеву территории.

Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным.

В феврале глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

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