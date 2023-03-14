В Крыму национализированную недвижимость выставят на торгах в июне
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
Аксёнов отметил, что в настоящее время стоит задача реализовать максимальное число объектов в текущем году. Аренд и концессий в этом отношении не предусмотрено, всё пойдёт в продажу, подчеркнул он.
Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным.
В феврале глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.