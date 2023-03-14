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В Крыму национализированную недвижимость выставят на торгах в июне

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что первые национализированные на полуострове объекты, принадлежавшие лицам из Украины, которые совершают недружественные действия в отношении России, выставят на аукцион в июне 2023 года.
В Крыму национализированную недвижимость выставят на торгах в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Аксёнов отметил, что в настоящее время стоит задача реализовать максимальное число объектов в текущем году. Аренд и концессий в этом отношении не предусмотрено, всё пойдёт в продажу, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным.

В феврале глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

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