Аксёнов: квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным

Квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным.

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учётом того, что квартиру пока Зеленский не сдаёт, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую», — рассказал Аксёнов.

Он добавил, что квартиру Зеленского отдадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям.

Аксёнов также сообщил, что к концу марта будет подготовлен дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов на полуострове.

В феврале глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.