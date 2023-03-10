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Аксёнов: квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным

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Квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным.
Аксёнов: квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учётом того, что квартиру пока Зеленский не сдаёт, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую», — рассказал Аксёнов.

Он добавил, что квартиру Зеленского отдадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям.

Аксёнов также сообщил, что к концу марта будет подготовлен дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов на полуострове.

В феврале глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

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