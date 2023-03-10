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Аксёнов анонсировал подготовку допсписка национализации имущества украинских олигархов

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к концу марта будет подготовлен дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов на полуострове.

Об этом Аксёнов рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Аксёнова, на территории Крыма находятся более 500 объектов, принадлежащих олигархам с Украины.

«В конце марта у нас будет ещё дополнительный список по национализации объявлен», — поделился он.

В феврале глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.

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