«Военная хроника»: ВСУ начали готовиться к отступлению из Артёмовска

Украинские войска начали готовиться к отступлению из Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что приказ об отступлении могут получить до конца апреля.

По информации «Военной хроники», с начала апреля украинские военные докладывают командованию о скором окружении города бойцами ЧВК «Вагнер».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские войска пытаются удержаться в западной части Артёмовска за железнодорожными путями.

Он также сообщил, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил.

Военкор RT Arabic Мохаммад Кассаб рассказал, как бойцы Группы Вагнера не дают ВСУ закрепиться в западной части Артёмовска в ДНР.