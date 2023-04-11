«Военная хроника»: ВСУ начали готовиться к отступлению из Артёмовска
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Отмечается, что приказ об отступлении могут получить до конца апреля.
По информации «Военной хроники», с начала апреля украинские военные докладывают командованию о скором окружении города бойцами ЧВК «Вагнер».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские войска пытаются удержаться в западной части Артёмовска за железнодорожными путями.
Он также сообщил, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил.
Военкор RT Arabic Мохаммад Кассаб рассказал, как бойцы Группы Вагнера не дают ВСУ закрепиться в западной части Артёмовска в ДНР.