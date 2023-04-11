На Украине неизвестный избил епископа УПЦ

Неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука).

Об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

«Вчера возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского Никиту... Есть основания полагать, что нападение на епископа было умышленное», — говорится в публикации.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что 12 апреля будет рассмотрено заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической УПЦ.

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.