На Украине неизвестный избил епископа УПЦ
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Об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).
«Вчера возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского Никиту... Есть основания полагать, что нападение на епископа было умышленное», — говорится в публикации.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что 12 апреля будет рассмотрено заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической УПЦ.
10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.
Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.