Госдума 12 апреля рассмотрит заявление о репрессиях Киева против УПЦ
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Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
«В среду начнётся заседание с рассмотрения заявления о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви», — цитирует его РИА Новости.
10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.
Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.