Госдума 12 апреля рассмотрит заявление о репрессиях Киева против УПЦ

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Госдума 12 апреля рассмотрит заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Госдума 12 апреля рассмотрит заявление о репрессиях Киева против УПЦ
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«В среду начнётся заседание с рассмотрения заявления о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви», — цитирует его РИА Новости.

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

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