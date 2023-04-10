Госдума 12 апреля рассмотрит заявление о репрессиях Киева против УПЦ

Госдума 12 апреля рассмотрит заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«В среду начнётся заседание с рассмотрения заявления о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви», — цитирует его РИА Новости.

10 апреля Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в области.

Также каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.