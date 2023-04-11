РИА Новости: возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат Рады Стретович погиб в ДТП

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Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Стретович, возглавлявший захват храма УПЦ, погиб в ДТП.

Об этом, как пишет РИА Новости, в социальных сетях сообщили бывшие коллеги депутата.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё на прошлой неделе.

«Неприятное известие — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович», — сообщил бывший депутат Рады Александр Доний.

Данную информацию также подтвердил другой бывший парламентарий Михаил Поживанов.

Как написала в своём Telegram-канале украинская журналистка Мирослава Бердник, незадолго до гибели Стретович возглавил захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

О каком храме идёт речь, она не уточнила.

9 апреля каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.

Кроме того, Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической УПЦ в области.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что Госдума 12 апреля рассмотрит заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической УПЦ.

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