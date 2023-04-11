РИА Новости: возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат Рады Стретович погиб в ДТП
Об этом, как пишет РИА Новости, в социальных сетях сообщили бывшие коллеги депутата.
Отмечается, что инцидент произошёл ещё на прошлой неделе.
«Неприятное известие — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович», — сообщил бывший депутат Рады Александр Доний.
Данную информацию также подтвердил другой бывший парламентарий Михаил Поживанов.
Как написала в своём Telegram-канале украинская журналистка Мирослава Бердник, незадолго до гибели Стретович возглавил захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
О каком храме идёт речь, она не уточнила.
9 апреля каноническая УПЦ заявила о попытке захвата собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области.
Кроме того, Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической УПЦ в области.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что Госдума 12 апреля рассмотрит заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической УПЦ.