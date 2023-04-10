NPD: Зеленский пообещал Польше территории в обмен на помощь против России

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал польским властям территории Западной Украины в обмен на помощь против России.
NPD: Зеленский пообещал Польше территории в обмен на помощь против России
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Об этом заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

«Зеленский принял единственное верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с (президентом Польши. — RT) Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины», — сообщил Галась.

По его словам, Зеленский также решил вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины.

5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.

Обозреватель Associated Press Ванесса Гера выразила мнение, что поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры.

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