Президент Украины Владимир Зеленский пообещал польским властям территории Западной Украины в обмен на помощь против России.

Об этом заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

«Зеленский принял единственное верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с (президентом Польши. — RT) Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины», — сообщил Галась.

По его словам, Зеленский также решил вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины.

5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.

Обозреватель Associated Press Ванесса Гера выразила мнение, что поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры.