Минобороны Белоруссии: в республике прошла тренировка ВВС с внезапными вводными

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Тренировка с подразделениями военно-воздушных сил прошла в белорусской армии.
Минобороны Белоруссии: в республике прошла тренировка ВВС с внезапными вводными
  • РИА Новости

«Главный элемент — рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. Мероприятие носило плановый характер, но изобиловало внезапными вводными», — заявили в Минобороны Белоруссии.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне Брестский началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.

3 апреля в Белоруссии по поручению главы государства Александра Лукашенко начата проверка боевой готовности ВС.

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