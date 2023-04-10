Минобороны Белоруссии: в республике прошла тренировка ВВС с внезапными вводными

Тренировка с подразделениями военно-воздушных сил прошла в белорусской армии.

«Главный элемент — рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. Мероприятие носило плановый характер, но изобиловало внезапными вводными», — заявили в Минобороны Белоруссии.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне Брестский началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.

3 апреля в Белоруссии по поручению главы государства Александра Лукашенко начата проверка боевой готовности ВС.