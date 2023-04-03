В Белоруссии начали проверку боевой готовности ВС республики

В Белоруссии по поручению главы государства Александра Лукашенко начата проверка боевой готовности ВС.

Об этом сообщили в Минобороны республики.

«Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооружённых сил Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия позволят определить способность командиров управлять воинскими частями при их приведении в высшие степени боевой готовности.

В ведомстве предупредили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта.

Ранее Лукашенко в ходе послания народу и национальному собранию заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны.

Он также отметил, что в истории независимого белорусского государства никогда не стоял так остро вопрос сохранения суверенитета.