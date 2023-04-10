Депутат Рады Мережко заявил, что Китай не имеет прав на Тайвань
«КПК (компартия Китая. — RT) продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе», — написал он в Twitter.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И заявил, что военные учения ВС КНР вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты суверенитета Китая.
6 апреля тайваньское издание Liberty Times сообщило, что авианосец ВМС Народно-освободительной армии КНР «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и находился в 370 км к востоку от южной части Тайваня.