РИА Новости: пророссийские активисты создали подпольную организацию «Русский Херсон»

Пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию «Русский Херсон», сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из представителей организации.

«Мы создали организацию «Русский Херсон», наша цель — уничтожение объектов ВСУ» — заявил представитель.

По его словам, несколько объектов уже были отработаны при содействии подпольщиков.

Он отметил, что поводом для создания организации стала тяжёлая гуманитарная ситуация в Херсоне.

3 апреля в Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.

Также были ликвидированы более 20 бойцов ВСУ.