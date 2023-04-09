РИА Новости: пророссийские активисты создали подпольную организацию «Русский Херсон»
«Мы создали организацию «Русский Херсон», наша цель — уничтожение объектов ВСУ» — заявил представитель.
По его словам, несколько объектов уже были отработаны при содействии подпольщиков.
Он отметил, что поводом для создания организации стала тяжёлая гуманитарная ситуация в Херсоне.
3 апреля в Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.
Также были ликвидированы более 20 бойцов ВСУ.