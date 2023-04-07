Российская артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области

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ВС России уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.
Российская артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Ночью в районе населённого пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, потери — пять погибших военных ВСУ», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Также в районе Ивановки была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, потери составили пять военных ВСУ.

3 апреля в Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.

Также были ликвидированы более 20 бойцов ВСУ.

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