Российская артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области

ВС России уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.

Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Ночью в районе населённого пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, потери — пять погибших военных ВСУ», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Также в районе Ивановки была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, потери составили пять военных ВСУ.

3 апреля в Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.

Также были ликвидированы более 20 бойцов ВСУ.