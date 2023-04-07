Российская артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Ночью в районе населённого пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, потери — пять погибших военных ВСУ», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.
Также в районе Ивановки была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, потери составили пять военных ВСУ.
3 апреля в Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.
Также были ликвидированы более 20 бойцов ВСУ.