Президент Зурабишвили считает, что санкции США могут навредить имиджу Грузии в глазах ЕС
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«Это решение касается лишь четырёх лиц и их визового ограничения, как уточняет посол. Также заявление подчёркивает поддержку Грузии, но, несмотря на это, имиджу страны в определённой степени нанесён ущерб», — цитирует её РИА Новости.
Зурабишвили выразила сожаление, что этим решением Грузия внесена в список стран с санкционными лицами.
«Боюсь, чтобы решение США не было воспринято в Европе как негативный сигнал. У нас нет времени на радость или оправдания — мы должны исправить имидж страны», — сказала президент.
5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии — главного органа судебной власти в республике. Как утверждал сам Блинкен, эти судьи якобы связаны со «значительной коррупцией».
Речь идёт о Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелии и Валериане Церцвадзе.
После этого председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что введение таких санкций говорит о коррупции, стоящей за этим решением Госдепа.
Политик выразил мнение, что госсекретаря Блинкена «замарали этим заявлением» те, кто приносят ему такую информацию.
Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили написал американскому госсекретарю письмо, в котором заявил, что санкции навредят дружеским отношениям двух стран, если Вашингтон не предоставит доказательств коррупции, в которой Госдеп подозревает судей.