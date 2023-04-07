Президент Зурабишвили считает, что санкции США могут навредить имиджу Грузии в глазах ЕС

Санкции США против представителей судебной власти Грузии нанесли ущерб репутации страны, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили. По её словам, Тбилиси нужно лучше работать над имиджем.

«Это решение касается лишь четырёх лиц и их визового ограничения, как уточняет посол. Также заявление подчёркивает поддержку Грузии, но, несмотря на это, имиджу страны в определённой степени нанесён ущерб», — цитирует её РИА Новости.

Зурабишвили выразила сожаление, что этим решением Грузия внесена в список стран с санкционными лицами.

«Боюсь, чтобы решение США не было воспринято в Европе как негативный сигнал. У нас нет времени на радость или оправдания — мы должны исправить имидж страны», — сказала президент.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии — главного органа судебной власти в республике. Как утверждал сам Блинкен, эти судьи якобы связаны со «значительной коррупцией».

Речь идёт о Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелии и Валериане Церцвадзе.

После этого председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что введение таких санкций говорит о коррупции, стоящей за этим решением Госдепа.

Политик выразил мнение, что госсекретаря Блинкена «замарали этим заявлением» те, кто приносят ему такую информацию.

Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили написал американскому госсекретарю письмо, в котором заявил, что санкции навредят дружеским отношениям двух стран, если Вашингтон не предоставит доказательств коррупции, в которой Госдеп подозревает судей.