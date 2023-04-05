США ввели визовые санкции против четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии
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Речь идёт о Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелии и Валериане Церцвадзе.
«Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии», — говорится в заявлении Блинкена, которое цитирует РИА Новости.
В марте Госдеп США посоветовал правящей партии Грузии не возвращаться к закону об иноагентах.
Обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский выразил мнение, что власти Соединённых Штатов намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов на южных границах России.