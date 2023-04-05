США ввели визовые санкции против четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии

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Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии — главного органа судебной власти в республике. Как утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен, эти судьи якобы связаны со «значительной коррупцией».
США ввели визовые санкции против четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Речь идёт о Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелии и Валериане Церцвадзе.

«Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии», — говорится в заявлении Блинкена, которое цитирует РИА Новости.

В марте Госдеп США посоветовал правящей партии Грузии не возвращаться к закону об иноагентах.

Обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский выразил мнение, что власти Соединённых Штатов намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов на южных границах России.

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