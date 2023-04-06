МИД Грузии потребовал от США доказательств вины судей, против которых Госдеп ввёл санкции
- РИА Новости
Об этом глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили написал в письме госсекретарю США Энтони Блинкену.
«Совершенно непонятно и неприемлемо решение Госдепартамента США о санкциях в отношении судей, которое было опубликовано без представления каких-либо доказательств», — сказал министр.
Тбилиси надеется, что американский Госдеп представит доказательства или пересмотрит своё решение, отметил Дарчиашвили.
В противном случае со стороны государства и народа Грузии это будет воспринято как давление на независимый суд и грубое вмешательство в его деятельность, подчеркнул глава МИД.
Он предупредил, что это навредит дружеским отношениям Грузии и США, его слова приводит ТАСС.
5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии — главного органа судебной власти в республике. Как утверждал сам Блинкен, эти судьи якобы связаны со «значительной коррупцией».
Речь идёт о Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелии и Валериане Церцвадзе.
После этого председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что введение таких санкций говорит о коррупции, стоящей за этим решением Госдепа.
Политик выразил мнение, что госсекретаря Блинкена «замарали этим заявлением» те, кто приносят ему такую информацию.