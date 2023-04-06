МИД Грузии потребовал от США доказательств вины судей, против которых Госдеп ввёл санкции

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Санкции США, введённые против четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии, навредят дружеским отношениям двух стран, если Вашингтон не предоставит доказательств коррупции, в которой Госдеп подозревает их.
МИД Грузии потребовал от США доказательств вины судей, против которых Госдеп ввёл санкции
  • РИА Новости

Об этом глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили написал в письме госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Совершенно непонятно и неприемлемо решение Госдепартамента США о санкциях в отношении судей, которое было опубликовано без представления каких-либо доказательств», — сказал министр.

Тбилиси надеется, что американский Госдеп представит доказательства или пересмотрит своё решение, отметил Дарчиашвили.

В противном случае со стороны государства и народа Грузии это будет воспринято как давление на независимый суд и грубое вмешательство в его деятельность, подчеркнул глава МИД.

Он предупредил, что это навредит дружеским отношениям Грузии и США, его слова приводит ТАСС.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии — главного органа судебной власти в республике. Как утверждал сам Блинкен, эти судьи якобы связаны со «значительной коррупцией».

Речь идёт о Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелии и Валериане Церцвадзе.

После этого председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что введение таких санкций говорит о коррупции, стоящей за этим решением Госдепа.

Политик выразил мнение, что госсекретаря Блинкена «замарали этим заявлением» те, кто приносят ему такую информацию.

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