МИД Грузии потребовал от США доказательств вины судей, против которых Госдеп ввёл санкции

Санкции США, введённые против четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии, навредят дружеским отношениям двух стран, если Вашингтон не предоставит доказательств коррупции, в которой Госдеп подозревает их.

Об этом глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили написал в письме госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Совершенно непонятно и неприемлемо решение Госдепартамента США о санкциях в отношении судей, которое было опубликовано без представления каких-либо доказательств», — сказал министр.

Тбилиси надеется, что американский Госдеп представит доказательства или пересмотрит своё решение, отметил Дарчиашвили.

В противном случае со стороны государства и народа Грузии это будет воспринято как давление на независимый суд и грубое вмешательство в его деятельность, подчеркнул глава МИД.

Он предупредил, что это навредит дружеским отношениям Грузии и США, его слова приводит ТАСС.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии — главного органа судебной власти в республике. Как утверждал сам Блинкен, эти судьи якобы связаны со «значительной коррупцией».

Речь идёт о Михаиле Чинчаладзе, Леване Мурусидзе, Ираклии Шенгелии и Валериане Церцвадзе.

После этого председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что введение таких санкций говорит о коррупции, стоящей за этим решением Госдепа.

Политик выразил мнение, что госсекретаря Блинкена «замарали этим заявлением» те, кто приносят ему такую информацию.