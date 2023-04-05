В Тбилиси заявили, что чиновники США замарали Блинкена решением о санкциях против грузин

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Введение санкций со стороны США против четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии говорит о коррупции, стоящей за этим решением. Такое мнение выразил председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Мне придётся сделать немного тяжёлую оценку по поводу этих санкций. Прямо скажу, речь шла о коррупции в этом заявлении, и за этим заявлением стоят коррупционные процессы. Под коррупцией подразумеваются не только деньги», — сказал он в эфире телеканала «Имеди», его цитирует ТАСС.

Особенно возмутителен тот факт, что госсекретаря США Энтони Блинкена «замарали этим заявлением», отметил политик.

«Очень плохо это свидетельствует о тех людях, которые приносят такую информацию госсекретарю», — сказал Кобахидзе.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении четырёх членов Высшего совета юстиции Грузии — главного органа судебной власти в республике.

Как утверждал сам Блинкен, эти судьи якобы связаны со «значительной коррупцией». 

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