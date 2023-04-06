Лавров 14 апреля примет участие во встрече глав МИД России и стран Центральной Азии

Глава российского МИД Сергей Лавров 14 апреля примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«14 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров примет участие в шестой встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии — Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что встреча состоится в Самарканде.

Лавров ранее заявил об открытой работе Запада против России на пространстве СНГ.

В МИД России призвали страны содружества в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом.