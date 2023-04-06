Лавров 14 апреля примет участие во встрече глав МИД России и стран Центральной Азии

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров 14 апреля примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Лавров 14 апреля примет участие во встрече глав МИД России и стран Центральной Азии
  • РИА Новости

«14 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров примет участие в шестой встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии — Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что встреча состоится в Самарканде.

Лавров ранее заявил об открытой работе Запада против России на пространстве СНГ.

В МИД России призвали страны содружества в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить