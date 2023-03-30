Генсек СНГ Лебедев заявил, что министерская встреча по Афганистану состоится 13 апреля
- РИА Новости
«Накануне (СМИД СНГ. — RT), 13 апреля, в Самарканде состоится встреча: министры иностранных дел центральноазиатских стран СНГ плюс Россия будут принимать участие в министерской встрече по Афганистану», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, на повестке дня будут рассматриваться вопросы об итогах межведомственных консультаций стран СНГ в 2022 году, реализация программы действий по активизации сотрудничества МИД стран содружества и прочее.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил об открытой работе Запада против России на пространстве СНГ.
В МИД России призвали страны содружества в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом.