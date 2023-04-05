Reuters: на Украине готовят 40 тысяч человек для контрнаступления

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Украинское командование намерено задействовать так называемую Гвардию наступления из 40 тыс. человек для контрнаступления против армии России в зоне СВО, пишет Reuters.
Reuters: на Украине готовят 40 тысяч человек для контрнаступления
  • AP
  • © Libkos

«Стальная граница» — это одна из восьми новых штурмовых бригад, которые насчитывают 40 тыс. человек», — пишет агентство.

Утверждается, что Украина хочет использовать этих людей вместе с полученной военной техникой в ходе контрнаступления «в ближайшие недели или месяцы».

В статье также отмечается, что провал наступательных операций может подорвать оптимизм Запада и заставит союзников начать подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

1 апреля глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о завершении формирования восьми бригад «Гвардии наступления» с целью захвата Крыма и республик Донбасса.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что участь украинской «Гвардии наступления» будет печальной.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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