МВД Украины объявило о завершении формирования бригад для захвата Крыма и Донбасса
Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире телемарафона.
«И мы готовы к активным наступательным мероприятиям», — подчеркнул Клименко.
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.