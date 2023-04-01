МВД Украины объявило о завершении формирования бригад для захвата Крыма и Донбасса

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о завершении формирования восьми бригад «Гвардии наступления» с целью захвата Крыма и республик Донбасса.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире телемарафона.

«И мы готовы к активным наступательным мероприятиям», — подчеркнул Клименко.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.