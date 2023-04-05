Эстония закрыла доступ к 53 доменам для просмотра запрещённых в ЕС российских телеканалов

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Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, с помощью которых в интернете можно было смотреть запрещённые в ЕС российские телеканалы.
Эстония закрыла доступ к 53 доменам для просмотра запрещённых в ЕС российских телеканалов
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«TTJA закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещённые в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров», — говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Кристи Тальвинг со ссылкой на данные опросов, упоминание российских телеканалов в контексте важных источников информации сократилось с 33 до 11%.

8 июля стало известно, что Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение запретить в Литве трансляцию телеканала RT. Неделей ранее, 30 июня, трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с RT в странах Прибалтики.

МИД Эстонии сообщал, что одобряет запрет Латвии. По заявлению ведомства, в Эстонии проанализируют эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций».

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