Рогов призвал Зеленского готовить план Б от слова «бежать»

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал украинского лидера Владимира Зеленского готовиться к плану Б, то есть бегству из страны.
Рогов призвал Зеленского готовить план Б от слова «бежать»
  • РИА Новости

«Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нём и готовить для себя план Б, где Б от слова «бежать», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, Зеленский, «теряя контроль за очередным городом», пытается «убедить всех в том, насколько он страшен, опасен и серьёзен».

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин 31 марта сообщил, что украинские войска не бегут из Артёмовска (Бахмута) в ДНР, однако несут очень серьёзные потери там.

3 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в центральной части Артёмовска идут бои, российские подразделения подошли практически вплотную к ж/д станции.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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