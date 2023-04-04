Рогов призвал Зеленского готовить план Б от слова «бежать»

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал украинского лидера Владимира Зеленского готовиться к плану Б, то есть бегству из страны.

«Зеленскому пора не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, забыть о нём и готовить для себя план Б, где Б от слова «бежать», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, Зеленский, «теряя контроль за очередным городом», пытается «убедить всех в том, насколько он страшен, опасен и серьёзен».

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин 31 марта сообщил, что украинские войска не бегут из Артёмовска (Бахмута) в ДНР, однако несут очень серьёзные потери там.

3 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в центральной части Артёмовска идут бои, российские подразделения подошли практически вплотную к ж/д станции.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.