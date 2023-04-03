Сальдо опроверг сообщение ВСУ о якобы готовящейся эвакуации из Скадовского района
- РИА Новости
«Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчёркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, в то же время планы по возвращению на правый берег области обсуждаются.
Он посоветовал ВСУ готовиться к эвакуации из Херсона.
Ранее Сальдо опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки.
До этого пулемётчик бригады береговой охраны Вооружённых сил России с позывным Шило сообщил, что украинские диверсанты каждую неделю предпринимают безуспешные попытки высадиться на левобережье Херсонской области.