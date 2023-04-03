Сальдо опроверг сообщение ВСУ о якобы готовящейся эвакуации из Скадовского района

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщение украинской стороны о якобы готовящейся эвакуации из Скадовского района.
Сальдо опроверг сообщение ВСУ о якобы готовящейся эвакуации из Скадовского района
  • РИА Новости

«Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчёркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, в то же время планы по возвращению на правый берег области обсуждаются.

Он посоветовал ВСУ готовиться к эвакуации из Херсона.

Ранее Сальдо опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки.

До этого пулемётчик бригады береговой охраны Вооружённых сил России с позывным Шило сообщил, что украинские диверсанты каждую неделю предпринимают безуспешные попытки высадиться на левобережье Херсонской области.

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