Сальдо опроверг сообщение ВСУ о якобы готовящейся эвакуации из Скадовского района

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщение украинской стороны о якобы готовящейся эвакуации из Скадовского района.

«Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчёркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, в то же время планы по возвращению на правый берег области обсуждаются.

Он посоветовал ВСУ готовиться к эвакуации из Херсона.

Ранее Сальдо опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки.

До этого пулемётчик бригады береговой охраны Вооружённых сил России с позывным Шило сообщил, что украинские диверсанты каждую неделю предпринимают безуспешные попытки высадиться на левобережье Херсонской области.