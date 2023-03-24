Российский военный рассказал о попытках ВСУ высадиться на левобережье Херсонской области

Пулемётчик бригады береговой охраны Вооружённых сил России с позывным Шило сообщил, что украинские диверсанты каждую неделю предпринимают безуспешные попытки высадиться на левобережье Херсонской области.

Об этом военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости.

«Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами 15-20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег», — сказал собеседник агентства.

По его словам, последний раз группа украинских военных из 16 человек пыталась попасть на левый берег на четырёх моторных лодках.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что линия обороны по левобережью Днепра усилена.