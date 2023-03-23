Сальдо опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки
- РИА Новости
«Официально заявляю, что все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, ложный вброс от Генштаба ВСУ мог быть связан с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.
Он отметил, что у данной акции был небольшой PR-эффект.
Ранее Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области.