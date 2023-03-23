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Сальдо опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки

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Российские войска не выводятся из Новой Каховки Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки
  • РИА Новости

«Официально заявляю, что все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, ложный вброс от Генштаба ВСУ мог быть связан с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

Он отметил, что у данной акции был небольшой PR-эффект.

Ранее Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

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