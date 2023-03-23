Зеленский сообщил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

«Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское... Сейчас здесь идёт восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на Артёмовском направлении.

Херсонская область стала субъектом России по итогам проведённого там в сентябре 2022 года референдума.