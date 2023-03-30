Сальдо сообщил о предпосылках освобождения правобережной части Херсонской области

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о предпосылках освобождения правобережной части региона.
Сальдо сообщил о предпосылках освобождения правобережной части Херсонской области
  • РИА Новости

«Создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки освобождения правобережной части Херсонской области от вооружённых формирований киевского режима... Правобережная Херсонщина будет освобождена», — написал он в Telegram.

Сальдо поздравил соотечественников с годовщиной образования региона и пообещал встретиться с ними на правом берегу.

Ранее врио губернатора Херсонской области опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки.

До этого пулемётчик бригады береговой охраны Вооружённых сил России с позывным Шило сообщил, что украинские диверсанты каждую неделю предпринимают безуспешные попытки высадиться на левобережье Херсонской области.

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