Фигурантам дела о теракте против российского А-50 в Белоруссии может грозить казнь

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Фигурантов уголовного дела о теракте против российского военного самолёта А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи могут подвергнуть смертной казни, заявил заместитель начальника Следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии Константин Бычек.
Фигурантам дела о теракте против российского А-50 в Белоруссии может грозить казнь
  • РИА Новости

Он отметил, что все участники группы признаются исполнителями вне зависимости от их роли в преступлении.

По его словам, в связи с этим фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса («Акт терроризма, совершённый организованной группой»).

«Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни», — цитирует Бычека телеканал ОНТ.

Ранее в Белоруссии задержали более 20 соучастников диверсии на аэродроме Мачулищи.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, диверсия не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского.

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