Фигурантам дела о теракте против российского А-50 в Белоруссии может грозить казнь
- РИА Новости
Он отметил, что все участники группы признаются исполнителями вне зависимости от их роли в преступлении.
По его словам, в связи с этим фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса («Акт терроризма, совершённый организованной группой»).
«Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни», — цитирует Бычека телеканал ОНТ.
Ранее в Белоруссии задержали более 20 соучастников диверсии на аэродроме Мачулищи.
По словам белорусского президента Александра Лукашенко, диверсия не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского.