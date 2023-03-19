В Гродно ликвидировали вооружённого иностранца, готовившего теракт

Сотрудники белорусского Комитета госбезопасности ликвидировали в Гродно вооружённого иностранного гражданина, который готовил террористический акт.

Об этом говорится в сообщении КГБ, которое приводит белорусское госагентство БЕЛТА.

Белорусские силовики проводили специальные мероприятия по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Белоруссии с целью совершения террористической акции. Отмечается, что иностранный гражданин был ликвидирован на ул. Курчатова.

По данным КГБ, он оказал вооружённое сопротивление бойцам спецподразделения, используя автоматическое оружие и боевые гранаты.

Сотрудники силовых структур и гражданские лица не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белоруссии были задержаны более 20 соучастников диверсии на аэродроме Мачулищи.