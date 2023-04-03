Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом заявили в союзе православных журналистов.

«В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике», — говорится в сообщении союза.

На место происшествия выехала полиция, священникам помогли выбраться.

3 апреля инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины зашла на территорию Киево-Печерской лавры.

В МИД России назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.