Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

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Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
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Об этом заявили в союзе православных журналистов.

«В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике», — говорится в сообщении союза.

На место происшествия выехала полиция, священникам помогли выбраться.

3 апреля инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины зашла на территорию Киево-Печерской лавры.

В МИД России назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

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