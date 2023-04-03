Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
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Об этом заявили в союзе православных журналистов.
«В 34 корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике», — говорится в сообщении союза.
На место происшествия выехала полиция, священникам помогли выбраться.
3 апреля инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины зашла на территорию Киево-Печерской лавры.
В МИД России назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.