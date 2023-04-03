The Times: российская армия может использовать на Украине скрытый потенциал

Короткая ссылка
Российская сторона обладает значимым скрытым потенциалом в конфликте на Украине, Москва может его использовать.
The Times: российская армия может использовать на Украине скрытый потенциал
  • РИА Новости

Такое мнение в статье для The Times выразил профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти.

«Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубую, изматывающую войну на истощение», — заявил он.

Галеотти отметил, что возможное наступление ВСУ может затянуться на долгое время.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что, несмотря на обучение военных и приток западной техники, украинские военные не смогут начать наступление в стиле НАТО.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.

По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить