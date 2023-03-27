WSJ: ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО», — говорится в сообщении.
По данным издания, наступление в стиле Североатлантического альянса предполагает массированную атаку с воздуха.
Американский подполковник в отставке Джон Нагл отметил, что украинские войска располагают ограниченным количеством истребителей и боевых вертолётов.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.
По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.