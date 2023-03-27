WSJ: ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО

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Несмотря на обучение военных и приток западной техники, украинские военные не смогут начать наступление в стиле НАТО.
WSJ: ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО», — говорится в сообщении.

По данным издания, наступление в стиле Североатлантического альянса предполагает массированную атаку с воздуха.

Американский подполковник в отставке Джон Нагл отметил, что украинские войска располагают ограниченным количеством истребителей и боевых вертолётов.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные отложили контрнаступление из-за нехватки вооружения.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений.

По его словам, ВСУ на данный момент испытывают серьёзную нехватку боеприпасов.

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