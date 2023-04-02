УПЦ: один из глумившихся над певчей Киевской лавры госпитализирован без признаков жизни

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Одного из тех, кто глумился над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры, после этого госпитализировали без признаков жизни.
УПЦ: один из глумившихся над певчей Киевской лавры госпитализирован без признаков жизни
  • РИА Новости

Об этом сообщает Украинская православная церковь (УПЦ).

«Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал... Пусть Всемилостивый Господь пошлёт этому человеку прощение и исцеление», — сказано в заявлении.

Причина госпитализации не сообщается.

Певчая Киево-Печерской лавры Катерина Ершова стала известна в соцсетях после того, как в интернете появилось видео с девушкой, молящейся на улице возле лавры. На ролике вокруг Катерины под антироссийские песни пляшут противники УПЦ.

RT поговорил с Ершовой — она объяснила свой поступок, рассказав, что Киево-Печерскую лавру «пытаются захватить раскольники, которым не нужна православная вера».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за действия в отношении Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский и его администрация предстанут перед Божиим судом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

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