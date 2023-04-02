«Я просто верю в Бога»: RT поговорил с девушкой, вставшей на колени у Киево-Печерской лавры после ареста митрополита УПЦ

Певчая Киево-Печерской лавры Катерина Ершова стала героиней новостных сводок после того, как по соцсетям разлетелось видео с девушкой, молящейся на улице возле лавры. На ролике вокруг Катерины под антироссийские песни пляшут противники УПЦ. RT поговорил с Ершовой — она объяснила свой поступок, рассказав, что Киево-Печерскую лавру «пытаются захватить раскольники, которым не нужна православная вера».

2 апреля по СМИ и соцсетям разошлось видео с девушкой, молящейся на коленях возле Киево-Печерской лавры, пока вокруг неё под песню «ЗСУ» (ВСУ) танцуют противники УПЦ с украинскими флагами и транспарантами.

На ролике к девушке подходит один из демонстрантов и кричит на неё, а затем под строки песни «ВСУ защищают свою границу!» мужчина присоединяется к толпе и начинает танцевать вокруг молящейся.

Видео было записано в субботу, 1 апреля, после ареста митрополита УПЦ Павла. Священнослужителя отправили под круглосуточный домашний арест — в отношении него завели уголовные дела за «разжигание религиозной вражды» и «оправдание и отрицание «агрессии РФ».

Это лишь часть репрессивной кампании, развёрнутой Киевом против канонической Украинской православной церкви. По данным СБУ, возбуждено уже более 60 уголовных дел против священнослужителей УПЦ.

Девушка, молившаяся возле храма после ареста митрополита Павла, — певчая Киево-Печерской лавры Катерина Ершова. После того как видео с ней попало в интернет, в ряде СМИ появились сведения, что Ершову якобы арестовала СБУ. Сама девушка в разговоре с RT опровергла эту информацию.

«Всё слава Богу, всё хорошо, я в Киеве, хожу по улице, всё нормально. Люди разное говорят, каждый человек находится в разном духовном состоянии, и они сквозь призму своего взгляда это всё трактуют. Много клеветы, кто-то приписывает это какому-то актёрству. Но я просто верю в Бога, я знаю, что Господь защищает, если мы к нему обращаемся с чистым сердцем», — сообщила Катерина.

«Лавру хотят забрать раскольники»

Катерина Ершова объяснила RT свой поступок: по её словам, Киево-Печерскую лавру сейчас пытаются захватить раскольники и у неё не оставалось другого выхода, кроме как пойти молиться на улице возле храма.

«Враг рода человеческого и его слуги, которые бесами называются, пытались слишком сильно на нас давить, — говорит Катерина. — Лавру хотят забрать раскольники, это абсолютно неверующие люди. Даже их «владыка», как они его называют, Епифаний — это некрещёный человек. Они работают на структуры, которые хотят разрушить православие. А мы стоим за православие, за Христа, за нашу веру».

Катерина Ершова

© Соцсети

По её словам, люди, танцевавшие вокруг неё с плакатами 1 апреля, — это провокаторы, выкрикивавшие государственные лозунги. В ответ Ершова объясняла им, что у человека на первом месте должен стоять Бог, а «не какая-либо идеология или нация».

«Эти люди, пытаясь сейчас обидеть святыню, сами себе на голову сыплют горячие угли. Они не понимают, как они себе этим ломают жизнь таким образом. Если историю поизучать, становится понятно, что все, кто кидался на Церковь и пытался её разрушить, потом очень плохо заканчивали», — напомнила Катерина.

Поэтесса и бард

Катерина Ершова — поэтесса и бард, она начала писать стихи и песни ещё на первом курсе университета. Потом это хобби переросло в концерты и выступления. Но на раннем этапе творческой карьеры Катерине, по её же словам, не хватало «правды, чистоты, любви, не хватало цели».

«Однажды ко мне добавился в друзья человек — и пишет о Боге. Говорит, что есть высшая цель — спасти душу. И всё: я понимаю, что вот оно, вот чего не хватало», — объясняла Ершова свой путь к вере в интервью одному из местных СМИ.

Так несколько лет назад Катерина пришла на свою первую исповедь в Киево-Печерскую лавру, а потом девушку благословили петь там в церковном хоре. Параллельно она продолжала выступать со своими песнями на концертах и творческих вечерах.

Знакомая Катерины, не раз выступавшая с ней на одной сцене, описывает раннее творчество коллеги как «очень смелый андерграундный рок в духе Дианы Арбениной или Юлии Чичериной».

«Когда я впервые услышала Катю, меня поразило, что девочка абсолютно канонично православная, но при этом очень модная, современная — очень жёсткий рок, очень хорошие песни», — говорит собеседница RT.

Катерина Ершова

© Соцсети

Подруга Ершовой назвала очень смелым поступок Кати, вставшей на колени возле лавры. Сама она уехала с Украины год назад, и, по её словам, верующие люди там запуганы и стараются нигде открыто не высказывать свою позицию по поводу происходящего в стране.

«Народ там очень запуган, они пытаются не вмешиваться, а выйти поперёк толпы — это сильный жест. И Катя не побоялась, это удивительно», — подчёркивает девушка.

Отказалась уезжать

Сводная сестра Катерины Ершовой Антонина называет родственницу своим героем, сумевшим сохранить веру и придерживаться этого пути, даже когда «в мире стало так много разврата и грязи».

«Смотришь на видео (записанное возле Киево-Печерской лавры. — RT) — и понятно, что вот стоит человек православный, а вокруг него реально бесы пляшут. Видно, что эти люди одержимы, и это страшно, что мы катимся в эту яму», — говорит сестра Катерины.

Антонина живёт в Санкт-Петербурге. Она неоднократно предлагала Кате переехать в Россию, но девушка каждый раз отказывалась.

«Я предлагала увезти её из Киева, но она всегда отвечает одинаково: ей это не нужно, в Киеве её дом, её лавра. Она говорит, что её душа перед Господом чиста, что если завтра нужно будет уйти к Господу, то она уйдёт, она не боится», — рассказывает Антонина.