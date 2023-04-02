Посол России в Минске: ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства

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Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства, сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов в эфире канала СТВ.
Посол России в Минске: ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно (ядерное оружие. — RT) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», — отметил Грызлов.

Он напомнил, что в Белоруссии будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории республики — это мера сдерживания.

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