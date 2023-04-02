В ходе украинского конфликта Россия борется с вредительским режимом президента Украины Владимира Зеленского, заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Он отметил, что Россия не пытается захватить Украину, а освобождает её от Запада.

«Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями: если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителя», — приводит РИА Новости слова Дрейвена в Twitter.

Ветеран добавил, что Москва стремилась к компромиссу, добиваясь нейтралитета Украины и её отказа от вступления в НАТО, но по причине агрессии Киева была вынуждена действовать иначе.

Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция, призывающая выйти из Будапештского меморандума и восстановить Украине статус ядерного государства.

Также там была опубликована петиция с предложением разместить на территории государства ядерное оружие.