На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении Украине статуса ядерного государства

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция, призывающая выйти из Будапештского меморандума и восстановить Украине статус ядерного государства.

Об этом говорится на сайте Зеленского.

На данный момент петиция собрала более 400 голосов. Для её рассмотрения президентом необходимо набрать 25 тыс. голосов.

Ранее сообщалось, что на сайте офиса Зеленского появилась петиция с предложением разместить на территории государства ядерное оружие.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России может появиться петиция о превентивном ядерном ударе как ответ на появившуюся петицию о передаче Украине американского ядерного оружия, которую он назвал апокалиптическим бредом.