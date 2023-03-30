Медведев: российская петиция о ядерном ударе может стать ответом на петицию о ядерном оружии на Украине
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Какие-то самые активные нацики в Киеве опубликовали петицию к своему наркопрезиденту о «возобновлении ядерного статуса Украины» с возможностью размещения и использования Украиной чужого (натовского) ядерного оружия», — отметил он в своём канале.
По его словам, российские граждане могут ответить на эту петицию в аналогичном ключе.
«Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия», — указал Медведев.
Как отметил зампред российского Совета безопасности, неизвестно, как может сложиться ситуация в данном вопросе, не исключено, что на фоне поставок западного оружия киевскому режиму президент США Джо Байден «может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами».
Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением разместить на территории государства ядерное оружие.