Медведев: российская петиция о ядерном ударе может стать ответом на петицию о ядерном оружии на Украине

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Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России может появиться петиция о превентивном ядерном ударе как ответ на появившуюся петицию о передаче Украине американского ядерного оружия.
Медведев: российская петиция о ядерном ударе может стать ответом на петицию о ядерном оружии на Украине
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Какие-то самые активные нацики в Киеве опубликовали петицию к своему наркопрезиденту о «возобновлении ядерного статуса Украины» с возможностью размещения и использования Украиной чужого (натовского) ядерного оружия», — отметил он в своём канале.

По его словам, российские граждане могут ответить на эту петицию в аналогичном ключе.

«Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия», — указал Медведев.

Как отметил зампред российского Совета безопасности, неизвестно, как может сложиться ситуация в данном вопросе, не исключено, что на фоне поставок западного оружия киевскому режиму президент США Джо Байден «может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами».

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением разместить на территории государства ядерное оружие.

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