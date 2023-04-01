Сестра главы КНДР Ким Ё Чжон: Зеленский рискует судьбой Украины в конфликте с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский ставит на кон судьбу своей страны, рассуждая о ядерном статусе Украины, заявила младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Слова политика приводит «Рёнхап».

«Разговоры Зеленского о размещении ядерного оружия США и самостоятельной разработке ядерного оружия — это проявление его очень опасных политических амбиций — любой ценой продлить свои оставшиеся дни, ставя на кон судьбы своей страны и народа», — сказала Ким Ё Чжон.

По её словам, украинские власти «охвачены неизлечимой манией величия», думая, что они «могут победить Россию».

Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция, призывающая выйти из Будапештского меморандума и восстановить Украине статус ядерного государства.

Также там была опубликована петиция с предложением разместить на территории государства ядерное оружие.