Лукашенко заявил о наращивании Москвой и Минском потенциала Союзного государства

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Россия и Белоруссия наращивают потенциал основанного на неразрывности межгосударственной дружбы Союзного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении с Днём единения народов Белоруссии и России.

«Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве», — заявил он.

По словам белорусского лидера, Москва и Минск объединены усилиями по реализации комплекса мер стратегического назначения, целью которых является укрепление суверенитета и ускоренное развитие стран.

«Беларусь и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки», — отметил Лукашенко.

В заключении он выразил уверенность в том, что стремление россиян и белорусов к единению послужит отличным фундаментом для строительства процветающего Союзного государства.

Ранее сообщалось, что телебашни в ряде городов включат праздничную подсветку в воскресенье, 2 апреля, в честь Дня единения народов России и Белоруссии.

Всего в праздновании будет участвовать 29 регионов.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге праздничная подсветка украсила шесть фасадов домов 23 февраля.

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