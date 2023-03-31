Телебашни в ряде городов подсветят 2 апреля в честь Дня единения народов России и Белоруссии

Телебашни в ряде городов включат праздничную подсветку в воскресенье, 2 апреля, в честь Дня единения народов России и Белоруссии.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление Постоянного комитета Союзного государства.

В акции примет участие Останкинская телебашня в Москве.

Также тематическая подсветка появится на телебашнях в Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Всего в праздновании будет участвовать 29 регионов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге праздничная подсветка украсила шесть фасадов домов 23 февраля.