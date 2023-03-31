Телебашни в ряде городов подсветят 2 апреля в честь Дня единения народов России и Белоруссии
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление Постоянного комитета Союзного государства.
В акции примет участие Останкинская телебашня в Москве.
Также тематическая подсветка появится на телебашнях в Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.
Всего в праздновании будет участвовать 29 регионов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге праздничная подсветка украсила шесть фасадов домов 23 февраля.