В Петербурге праздничная подсветка украсит шесть фасадов домов 23 февраля

В Санкт-Петербурге шесть фасадов домов украсит праздничная подсветка в честь Дня защитника Отечества. Проекции будут включать в течение пяти дней с 18:15 до 08:10.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Проекции в честь 23 февраля появятся на нескольких домах: на Шпалерной улице, 44, Каменноостровском проспекте, 26—28, Большом проспекте Васильевского острова, 70, Кондратьевском проспекте, 14, Новгородском проспекте, 10, в Шушарах и на фасаде Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

Ранее URA.RU передавало, что подсветку в цветах российского триколора и камуфляжа с надписью «С Днём защитника Отечества!» зажгут на Челябинской телебашне 23 февраля.